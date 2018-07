'Met trots nam ik afscheid van de Noord/Zuidlijn'

In presentaties en vergaderingen stelde ik altijd de vraag: 'Wat zou je zelf doen als je naast een bouwput zou wonen?'

Gedurende de werkzaamheden in de stad ontvingen we regelmatig meldingen over verschillende vormen van schade en overlast. Uitgangspunt was dat alle meldingen serieus werden genomen en zorgvuldig behandeld. Het wonen naast een bouwput is immers geen sinecure. In presentaties en vergaderingen stelde ik altijd de vraag: "Wat zou je zelf doen als je naast een bouwput zou wonen?" Met dat uitgangspunt zorgden we voor een goede voorbereiding, alertheid en proactieve houding naar de omgeving. Deze betrokkenheid leidde to een ommekeer in de relatie met bewoners.



Transparante communicatie is cruciaal voor het slagen van een megaproject. Wees open, eerlijk en transparant. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is bij megaprojecten niet eenvoudig en gebruikelijk. The proof of the pudding is in the eating. Juist als het spannend wordt in het project, is dit essentieel!



Openheid

Een voorbeeld: bij het ontgraven van de laatste meter aan de voorzijde van Amsterdam CS ontstond een lekkage. Dit werd intern gefilmd door onze projectorganisatie. Het lek werd gedicht en het probleem was opgelost zonder bovengrondse schade. Desalniettemin hebben we, in overleg met de wethouder, besloten om de film met begeleidend commentaar op onze website te plaatsen. Deze openheid bevordert mijns inziens het vertrouwen in de projectorganisatie bij alle belanghebbenden. In de veelal 'gesloten' bouwwereld was dit een opmerkelijke ontwikkeling.



In september 2012 ontstonden er problemen bij het vertrek van de tunnelboor Victoria uit station Vijzelgracht richting Rokin. Bentoniet en grondwater stroomden de bouwput en de reeds geboorde tunnel in. Een nieuw incident na de verzakkingen bij de Vijzelgracht in 2008. Opmerkelijk is dat er nu geen ophef of onrust ontstond en er was zelfs begrip bij de bewoners.