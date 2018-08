'Met rekenen begrijpen we elkaar gelijk'

'Ben nu bijna een week op vakantie en zit te denken: ik hoop dat ze kunnen vasthouden wat ik ze heb geleerd het afgelopen jaar.



Het was me wel een klas met 22 kinderen uit diverse windstreken, net vers in ons land. De officiële term is nieuwkomers. Het echoot nu nog in mijn hoofd: juf Paulie, juf Paulie! Voor zover ze dat kunnen uitspreken. Taal is niet vanzelfsprekend, dat zal ik straks in Italië ook merken.



Gelukkig is er meer dan taal alleen, de kinderen en ik hebben samen geleerd elkaar te bereiken. Maar ze begrijpen is van een andere orde.



Wat grappig is dat we elkaar met rekenen gelijk begrijpen. Ze zijn er dol op, 1+1=2 is een universeel gegeven.