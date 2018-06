'Met lieve woorden word je geen burgemeester, Rob Oudkerk'

Je kunt niet zeggen dat hij geen lef heeft. Robbie Oudkerk wil burgemeester worden. Hij kondigde dat in een mooie openbare brief aan. Het was een brief die je schrijft aan je geliefde als je een keer naast de pot hebt gepist.



Glibberige woorden als schaamte slepen je mee in zijn overwegingen. Angst. Afwijzing. Amsterdam. Hij schrijft het deemoedig en toch daadkrachtig op, zoals een man dat doet. Hij wil dan ook erg graag. Amsterdam is zijn geliefde en voor haar wil hij er zijn, ook al moet hij nu eerst diep door het stof.



Een traan drupt op het papier. Zeker als het over zijn gezin gaat. Dat was hij ontrouw. En je ziet het voor je. Huilende vrouw. Huilende kinderen. En Robbie die daar hoofdschuddend naar kijkt. Dat heeft hij allemaal kapotgemaakt. Met zijn eigen onhandige handen.



Hier zit geen spindoctor tussen. Dit is hoe Robbie schrijft, mooi, maar wel wat klef. Hij weet ook precies hoe je de lessen van de storytelling moet toepassen in de politiek. Je moet je eigen verhaal vertellen. Dat doen alle politici. Vaak dikken ze het lekker aan, zoals Halbe Zijlstra deed, toen hij aan tafel zat bij Poetin in zijn Russische datsja. Halbe wilde iets zeggen over de Russen en hun expansiedrift, maar moest dat van zijn spindoctor persoonlijk maken. De gevolgen zijn bekend.



Harige arm

Maar hoe vaak zeggen politici niet dat ze iemand gesproken hebben die ze helemaal nooit gesproken hebben? In de verkiezingen kwam Jesse Klaver met een verhaal over twee nukkige PVV'ers die na een lang gesprek met een GroenLinkser op zijn partij gingen stemmen. Met de beste wil van de wereld wil ik dat niet geloven. Het is storytelling. Kijk ons eens in contact staan met de gewone mensen.