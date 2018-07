'Met het boerkaverbod komen we nergens'

Nu het boerkaverbod, alias, zo neutraal mogelijk geformuleerd, de 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, ook door de Eerste Kamer is aanvaard, is de vraag wat Den Haag daarmee wil bereiken.



Inderdaad, als mij in het winkelcentrum in de Banne Buiksloot een nikab of boerka tegemoetkomt (wat zelden gebeurt), bevangt mij een zekere huiver. Het is een naar gezicht, zo'n geheel in zwarte stof gehulde gestalte waaruit een paar ogen naar de buitenwereld gluren.



Het is een lopende gevangenis en je vraagt je af of die vrouwen er zelf voor kozen, zoals ze zeggen wanneer ernaar gevraagd wordt: deze kledij dragen wij alleen om redenen des geloofs. Maar hoeveel groepsdwang komt daarbij kijken? Moet het van de mannen?



Veiligheid

Maar is die huiver, zeg maar rustig weerzin, voldoende reden om het dragen van boerka en nikab in de openbare ruimte te verbieden? Frankrijk, België en Oostenrijk gingen ons voor en ook in Denemarken nam het parlement ­dezer dagen een verbod op het publiekelijk dragen van nikab en boerka aan.



Wat is daarbij de overweging? Wij willen die vrouwen beschermen tegen religieuze dwang, maar daar vragen ze bij mijn weten niet om. We dwingen hen vooral zich aan te passen aan onze normen en waarden voor de omgang in het openbaar. Daar, wordt aangevoerd, moeten wij elkaar kunnen herkennen, maar dat lijkt een drogreden.