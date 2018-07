'Met Halsema kan Amsterdam nu echt duurzamer worden'

Deze doelstelling is enerzijds te laag in het licht van de pas gepresenteerde klimaatwet, die stelt dat uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95 procent gereduceerd moet worden in 2050.



Anderzijds lijkt een reductie van 70 procent in 2040 onhaalbaar, omdat Amsterdam nog een flinke inhaalslag te maken heeft in klimaatbeleid.



Woningvoorraad niet duurzaam

Met een groene burgemeester en een coalitie die sterk wil inzetten op duurzaamheid en groen, kan Amsterdam klimaatdoelstellingen wat betreft de bebouwde omgeving, transport en duurzame energie flink aanscherpen.



De 24 jaar oude kolengestookte Hemcentrale moet bijvoorbeeld niet in 2025 dicht maar al veel eerder - ook om aan het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak te kunnen voldoen dat stelt dat Nederland vóór 2021 veel minder CO2 moet uitstoten.



Het tot 2030 openhouden van de op een na grootste steenkolenoverslag van Europa is onverenigbaar met het nieuwe streefdoel.



Onder het huidige beleid blijft de Amsterdamse woningvoorraad niet duurzaam; de meeste corporatiewoningen hebben niet eens energielabel B en een groot deel van de huizen blijft zelfs na 2040 aangesloten op aardgas.



Door ferm klimaatbeleid kan Amsterdam grote invloed uitoefenen. Als grootaandeelhouder van Europa's op twee na grootste luchthaven kan Amsterdam een grote rol spelen in het beperken van de groei van de luchtvaart en de daarmee gepaard gaande steeds grotere uitstoot van broeikasgassen.