'Met die woontorens dreigt een Bijlmerscenario in de Sluisbuurt'

De discussie over de bouw van hoge woontorens in de Sluisbuurt (op het Zeeburgereiland) krijgt waarschijnlijk deze maand in de Stopera alle aandacht. Het gaat daarbij over de historie en het aanzien van de stad, over hoge huur- en koopprijzen, over de leefbaarheid in zo'n buurt en of naast architecten en stedenbouwers ook gedragswetenschappers en medici aan de besluitvorming meedoen. Ook vragen burgers zich af hoe het mogelijk is, dat de nieuwe coalitie bijna naadloos het beleid van het vorige college schijnt over te nemen.



GroenLinks werd in maart de grootste partij en er kwam een linkse coalitie met Marieke van Doorninck als wethouder Ruimtelijke Ordening. Zij volgde Eric van der Burg op, die nog snel zijn plannen rond de bouw van een tiental zeer hoge woontorens op het Zeeburgereiland probeerde zeker te stellen. Maar dat lukte niet. Wel kwam zijn conceptbestemmingsplan ter visie te liggen, maar daarna kon de nieuwe wethouder reageren op de vrij talrijke kritische reacties vanuit de burgerij.



Zij had na lezing van de stukken het conceptbestemmingsplan kunnen intrekken, een nieuw stedenbouwkundig plan kunnen doen schrijven en dan een meer bij het nieuwe coalitieakkoord passend plan kunnen maken. Maar helaas heeft het nieuwe college daar niet voor gekozen. Zij heeft nagenoeg alle bezwaren die in de zienswijzen werden verwoord opzijgeschoven. Daarin werd verzocht om die superhoogbouw niet door te zetten.



Doemscenario

Ik schets een niet denkbeeldig doemscenario. Daarbij neem ik het fiasco van de opzet van de Bijlmer als uitgangspunt. De besluitvorming indertijd was vergelijkbaar met wat er nu dreigt te gebeuren. Velen zijn te veel gefixeerd op het snel bouwen van woningen en zien een nieuwe spraakmakende opzet als een kans om Amsterdam nog meer te laten meedoen als wereldstad.