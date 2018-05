'Met de flitsfiets naar Schiphol is moeilijk voorstelbaar'

Op het terrein van Schiphol is veel ruimte, maar krijgen auto's en bussen voorrang

Daar is een plek voor een snelle route ­moei­lijk te vinden en worden twee routes voorgesteld, of deels door het bedrijventerrein Schinkel of door het ­Amsterdamse Bos.



De flitsfiets die 50 kilometer per uur haalt door het Amsterdamse Bos of door het Schinkelgebied is moeilijk voorstelbaar.



De doorgaande autoroute door het Amsterdamse Bos is ingericht als 30 kilometerweg, verlichting ontbreekt in het Bos, het wegdek van de smalle fietspaden is vaak matig.



Gaan we flink wat bomen kappen om ruimte te maken voor een voldoende breed snelfietspad met flauwe bochten?



Roland Haffmans, Amsterdam