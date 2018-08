'Menzis laat oudere met depressie in de steek'

Betere zorg? Minder behandelingen? Als psychiater volg ik de richtlijn, maar tot op heden is het onduidelijk wie zal reageren op welke stap. Ik hoor graag hoe ik deze stappen kan versnellen, en zo doeltreffender kan behandelen.



Echter, nader wetenschappelijk onderzoek is nodig om tot effectievere, gepersonaliseerde zorg te komen. Een strikt, financieel vergoedingenbeleid helpt mij daar niet bij. Kortom: De vraag blijft: hoe gaat Menzis te werk?



Ik verdiep me in hun plannen. Menzis wil als basis voor de vergoeding gebruik maken van Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat is een meetsysteem voor de kwaliteit en effectiviteit van een individuele behandeling.



'Rommen' gebeurt met vragenlijsten. Is een patiënt al minder angstig? Minder somber? Behandelaar en patiënt krijgen zo informatie over het effect van de behandeling en de kans om bij te sturen. Het is goed te evalueren, al is de problematiek vaak breder dan een vragenlijst kan vatten.



Het probleem van 'rommen' is dat het geen goede wijze is om behandelingen van patiënten met elkaar te vergelijken. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat het vergelijken van de kwaliteit van zorg met ROM niet kan. Toch is dat juist wat Menzis wil.



Dit brengt mij op het tweede kritiekpunt: Menzis geeft aan dat de beloning bij ernstige depressies groter is bij een 'goed resultaat'. Echter, wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat ernstige depressies een slechtere kans op herstel bieden.