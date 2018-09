Majesteit... De nieuwe landgenoten zijn ge­arriveerd."



"O help! Help me, lakei..."



"Wat kan ik voor u doen, ­majesteit?"



"Wat... Hoe moet het... Waar slapen ze, waar gaan ze heen, wat gaan we doen?"



"Majesteit, ik heb gelezen dat we ze met liefde moeten omringen."



"Natuurlijk, natuurlijk, maar hoe doe je dat, met liefde omringen?"



"Majesteit, ik heb gehoord dat met liefde omringen hetzelfde is als menselijk zijn."



"Ik wil niets liever dan menselijk zijn, maar wat moet ik dan doen?"



"Het beste, majesteit, is geld geven."



"Wat zeg je, lakei?"



"Geld, majesteit. Liefde is ­geven, geld geven. Menselijk zijn, is geld geven. Dat willen de nieuwe landgenoten ook het liefst."



"Natuurlijk, ik betaal ze uit de staatskas, maar... ik hoorde dat mijn volk ontevreden is

en boos op de nieuwe land­genoten? Wat moet ik doen om mijn volk rustig te houden, ­lakei? Ik ben in paniek."



"Het voordeel is, majesteit, dat u uw eigen volk niet met liefde hoeft te omringen, u hoeft niet menselijk te zijn. Het is uw eigen volk. Van u dus."



"O ja, van mij. Maar wat moet ik dan doen?"



"Het beste is, majesteit, als u uw volk rustig houdt, ze geld te laten betalen. Hoe onrustiger ze worden, hoe meer geld u van ze afpakt. Dan wordt uw volk wel kalm. En dat geld geeft u dan aan uw nieuwe landgenoten."



"Aha, juist ja. Slim, lakei... Maar wordt mijn volk dan niet kwaad op de nieuwe landgenoten?"