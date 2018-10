'Mens, mag ik a.u.b. een hond blijven?'

Wat de meeste 'gebruikers' typeert, is dat ze van alle commando's en diensten die 'hun' hond tijdens hun 'hogere beroepsopleiding' heeft geleerd, zij er slechts een handvol gebruiken en dat de ultieme waarde niet schuilt in de hoeveelheid geïnvesteerd opleidingsgeld en het aantal uit te voeren handelingen, maar in het simpele feit dat ze een 'hondenmaatje hebben voor het leven'.



Lucratief voor fondsenwerving

De keerzijde van de huidige commercialisering van de 'helpende hond' is dat door de wol geverfde kynologen en hun bestuurders steeds nieuwe beroepen bedenken voor honden en dat de grootste hondenleveranciers elkaar beconcurreren en potentiele cliëntgroepen (vooral sexy zijn autisme, PTSS en dementie) bedenken om aan een gewenst behoeftebeeld te voldoen. Hetgeen lucratief kan zijn voor de fondsenwerving en de ongebreidelde ontwikkeldrift van een aantal goedbetaalde hondentrainers.



Ik werk nu twintig jaar in deze sector en maak me het meest zorgen over de publiciteit en de commerciële verhalen van 'hondenhelden' en slogans, zoals 'een mens kan niet altijd helpen, een hulphond wel'. Honden en ook paarden worden in de zorg, maar ook in de welzijns­sector en in het speciaal onderwijs, steeds vaker ongekwalificeerd ingezet, dus gebruikt en soms misbruikt, met alle risico's van dien.



Als ik een hond was en kon praten zou ik zeggen: 'Mag ik alstublieft een dier blijven? Jullie schrijven als mens allerlei taken aan ons toe, die we best af en toe willen uitvoeren in secundaire zin, maar primair blijf ik liever een hond die op een natuurlijke manier een emotionele en authentieke verbondenheid kan laten zien, dat past het beste bij mijn natuur. En hopelijk ook bij die van jullie als mens!'