Het is zondagavond, acht uur. Normaal zit ik niet in de kroeg rond deze tijd, maar voor nu maak ik een uitzondering. We gaan samen naar de burgervader kijken. Meneer Van der Laan bij Zomergasten.



Ik bestel geen bier, maar cola. Dit wil ik nuchter zien. Het voelt alsof Ajax straks weer een Europese finale speelt. De goede man is zo enorm ­opgehemeld in de weken hieraan voorafgaand. Je weet dat het ook zwaar terecht is, maar ik zal niet ­ontkennen dat ik met enige spanning op mijn stoel zit. Gaat hij het waar­maken?



Na een goed kwartier staat het al 1-0. Dit wordt de avond zoals ik er al weken naar uitkeek. Ik ga goed achteroverzitten en laat me leiden door de wereld van mijn burgemeester.



Veel gevoelige onderwerpen passeren de revue. De oorlog, de wederopbouw, Jan Schaefer, Igone de Jongh, institutioneel racisme, de systeempolitiek: 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. In twee woorden samengevat: liefde en kwetsbaarheid.



Van der Laan leek ons één levensles te willen geven: we zijn allemaal kwetsbaar en hebben allemaal behoefte aan liefde. Waarom hullen we dat in nevelen?



Als Amsterdam een partijprogramma zou schrijven, dan zou het integraal uitzenden van dit vraaggesprek volstaan. Meneer Van der Laan is een ode aan deze stad, een Amsterdamse god. In de recensies las ik dat de burgemeester werd gezien als het politieke baken waaraan zoveel mensen behoefte hadden. Maar bovenal: een baken van liefde.



En toen kwam Nouri. In de slotminuten, zoals we gewend zijn. Ik brak, de burgemeester ook. Eerst de beelden van zijn debuut, en toen de beelden van het vroege einde. Opnieuw een herinnering aan onze kwetsbaarheid.