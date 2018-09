Onze angst voor mensen die dolen is kennelijk aangeboren

Enigszins bevreesd loopt hij op de man af, maar waarvoor hij bang is, weet hij niet.



Onze angst voor mensen die dolen is kennelijk aangeboren. De mens is banger voor zwervers dan voor politici of bankiers. De mens is het spoor bijster.



"Meneer, kunt u ons misschien leren vervelen?" vraagt hij.



De oude man lacht zijn tandvlees bloot.



"Je bent aan het juiste adres, jonge vriend. Ik ben de verveelvraat."



"Kunt u het ons leren? Mijn broer en ik weten niet wat vervelen is."



"Tolstoj schrijft dat verveling het verlangen naar verlangens is, maar dat is niet waar. Verveling heeft niets met behoeftes of begeren te maken, het is geen honger naar honger of dorst naar dorst, nee, verveling is nee kunnen zeggen tegen het toetje, omdat je simpelweg vol zit. Verveling is even niet willen kauwen. Vervelen is de tijd durven nemen om alles te verteren."



"We proberen ons al de hele middag te vervelen."



"Maar zo werkt verveling niet. Het is geen klopgeest die je kunt oproepen.



We leren dat de verveling toeslaat, maar dat doet de verveling helemaal niet. Hackers slaan toe, zakkenrollers slaan toe, de verveling kíjkt toe. Het wacht op je. Verveling wacht tot je recht op verveling hebt. Begrijp je dat?"



"Nee, meneer."



"Dat is helemaal prima. Dingen niet meer hoeven te begrijpen, is de verre neef van verveling. Echte vrijheid zit in dat wat ons niet meer kan boeien," zegt de verveelvraat.



In de avond vraagt de moeder haar zoons of ze zich een beetje hebben kunnen vervelen. De oudste moppert wat terwijl hij zijn telefoonscherm in een coma aan het scrollen is. De jongste zegt dat hij veel geleerd heeft en citeert Kierkegaard in de bijkeuken.



"De goden verveelden zich, daarom schiepen ze de mensen."



