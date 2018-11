'Meldingen tegen vuurwerk veranderen niks'

Vuurwerk: ik haat het. Het is zinloos vervuilend en gevaarlijk voor mens en dier. Gelukkig denken steeds meer mensen er zo over.



Van het geld dat in een uur de lucht in wordt geschoten, kun je een ziekenhuis met 90.000 patienten overeind houden.



De gemeente komt met allerlei lapmiddelen, die niet te handhaven zijn. Nu weer speciale zones waar je vuurwerk mag afsteken in 2019. Ik woon in Nieuw-West en hier wordt het hele jaar met mate vuurwerk afgestoken.



Sinds een paar weken bijna elke avond, met een voorkeur voor middernacht op een doordeweekse dag voor het maximale effect. Dit is al jaren zo, je kunt bellen, melden, e-mailen tot je een ons weegt, er verandert niks.



Ik heb het opgegeven.



Marieke Duppen, Amsterdam