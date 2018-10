'Meer duidelijkheid nodig over klimaatplannen kabinet'

Hiermee slaan we in de Amsterdamse Metropoolregio twee vliegen in een klap: enorme CO2-reductie en de gefaseerde opbouw van een schonere industrie. Zo is het ook mogelijk het groeiend aantal datacentra te verduurzamen en de voedingsmiddelenindustrie over te laten schakelen op duurzame energiebronnen.



Demonstratieprojecten

Om dit alles van de grond te krijgen is industriepolitiek nodig: het gericht sturen van de industrie in een duurzame richting. Er kunnen al meteen meters worden gemaakt met de opbouw van duurzame industriële ecosystemen.



Maar investeringen hierin kosten veel geld. Is de overheid bereid hiervoor gunstige leningen te verstrekken? En hoeveel geld is er beschikbaar voor demonstratieprojecten en innovatie, waarop bedrijven via een tender procedure aanspraak kunnen maken?



Voorstellen die het best scoren op structurele vernieuwing verdienen prioriteit. Dit hoeft de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven niet te verzwakken. Integendeel. Als de industrie hier overschakelt op duurzame energie en inzet op forse energiebesparing en CO2 -reductie, bouwt ze een competitief voordeel op.



Vage plannen

De gevraagde duidelijkheid geldt niet alleen voor de industrie, maar ook voor andere sectoren. De energietransitie is betaalbaar als we de lasten eerlijk verdelen, en in het oog houden dat de kosten van verdere klimaatverandering vele malen hoger zijn.



Zolang de overheid de gewenste duidelijkheid niet verschaft, blijven de plannen van bedrijven en ook van burgers vaag. Ze willen van de overheid zekerheid over beleid en de daarvoor beschikbare ondersteuning op de korte en ook op de langere termijn.