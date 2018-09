'Mbo-stagiair redt het niet zonder thuisnetwerk'

Overbelasting zit zinnig begeleiden van stages in de weg

Volgens mij is discriminatie als obstakel voor een stageplek in mbo-beroepen alleen tegen te gaan als de begeleiders op het vmbo (kader) en het mbo volledig vrijgesteld worden van hun les­taken.



Daardoor kunnen zij als de broodnodige 'functionele netwerken' functioneren om stageplekken voor pubers met Turkse en Marokkaanse familienamen te organiseren.



De begeleiders op school hebben dan ook de gelegenheid om zich te verdiepen in de thuissituatie van een kind met bijvoorbeeld vader in de bijstand, of een jonge moeder zonder enige scholing die rechtstreeks uit Marokko naar hier is gekomen, of een moeder die hele dagen kantoren schoonmaakt.



Worden pubers met een niet-westerse achtergrond en een Chinese achternaam ook gediscrimineerd? Dacht ik niet, want Chinezen hebben hier de beschikking over een enorm netwerk.



Daarnaast wordt ze eigenwaarde met de paplepel ingegoten. In elk geval krijgen mensen met een Chinese achternaam het voor elkaar dat ze van het recht op goed onderwijs, inclusief stages, gebruik kunnen maken.



Geloof hebben in jezelf en trots zijn op je verworven waardevolle kennis is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van hoe trots en in zichzelf gelovend de mensen thuis zijn.



Maudy Tjho, Amsterdam