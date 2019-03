'Marcheer tijdens Vrouwendag, tegen het onderbuikgevoel'

Sekswerk is gewoon werk, ook al is het niet het werk dat jij persoonlijk zou doen

Op het moment dat ik met een grote groep vrijwilligers haar dit hoor zeggen, zitten wij ­keihard te werken aan de organisatie van de Women's March. Terwijl we de nadruk leggen op toegankelijkheid voor de mars, ook voor mensen met een beperking, en dat het belangrijk is dat de sprekers een representatie zijn van onszelf - zwart, wit, bruin, trans, met hidjab, queer, lesbisch, hetero, met een beperking, vluchteling, doof -, horen we Halsema spreken over wat zij als het gevaar ziet van de identiteitspolitiek in het huidige feminisme.



"Een ­opeenstapeling van achterstelling," zegt ze, ­terwijl ze waarschuwt voor 'het gevaar dat dit niet meer een springplank is maar een doosje waar men niet meer uitkomt'.



Onderbuikgevoel

Een groot deel van onze vrijwilligers van de mars zijn amper begonnen om zichzelf als ­feminist te identificeren, maar het onderbuikgevoel hangt ineens zo zwaar in de kamer dat het verstikkend is. Een Afghaanse vrouw naast ons had het tien minuten eerder over hoe ze is gevlucht, over de puinhopen in Kabul.



En morgen heeft een van onze andere vrijwilligers een gesprek over lastiggevallen worden op straat, waar zij via haar Instagram 'Catcalls of AMS' wat tegen doet. Ik vraag me af waarom zelfs een feministische burgemeester hun ervaringen lijkt te benoemen als in doosjes op­gesloten en waarom zij vooral identiteitspolitiek als iets negatiefs neerzet.



Maar dat laat wel weer zien dat het alleen maar goed is dat we morgen de Women's March on Amsterdam organiseren. Omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, en we eens vaker voorbij onze eigen privileges moeten kijken ­zodat we vervolgens allemaal vooruit kunnen - niet alleen de personen die wit, hoogopgeleid, welvarend en elke dag al centraal in onze samenleving zijn. Loop dus mee met ons, al is het maar vanwege dat onderbuikgevoel.



De Women's March vertrekt zaterdag om 12.30 uur vanaf de Dam