'Makkelijker opzeggen contract bedreigt gemengde wijken'

Nederland is jarenlang een land van huurders geweest. Een huurwoning was en is een volwaardige manier van wonen. Een woning is niet een stapel stenen, maar een 'thuis'.



Inkomenseisen

In de afgelopen jaren is er een kentering opgetreden en zijn meer mensen gaan kopen. Veel mensen zijn echter niet in staat om een huis te kopen. Tegelijkertijd is het de laatste jaren het steeds moeilijker geworden voor de 'gewone' woningzoekende om een huurwoning te vinden. De toegankelijkheid is beperkt door inkomenseisen en wachtlijsten.



Kopen is voor de groep met flexibele arbeidscontracten en voor zzp'ers vaak geen alternatief. Men kan geen hypotheek kan krijgen en daardoor belandt een grote groep mensen in de vrije huursector met torenhoge huren.



Verder worden veel huizen toegewezen aan groepen die extra aandacht nodig hebben zoals mensen met psychische aandoeningen en statushouders. In buurten worden daardoor verschillende uitdagingen bij elkaar gezet, tevens is het beleid dat de zogenaamde 'scheefwoners' vanwege hun gestegen inkomen uit deze huizen gaan.



Bestuurders creëren met dit beleid de sociale problemen voor de toekomst.