'Mag ik je hand vasthouden?'

Het is 20 juni, 14.00 uur. Portugal-Marokko begint.



Emre is op zijn werk. Jaap zit in zijn tuintje. Hij is aan het puzzelen. Hij is er dol op. En dan vooral op woordzoekers. Echte puzzelaars noemen mensen die van woordzoekers houden geen puzzelaars. De ex-vrouw van Jaap is een echte puzzelaar.



"Dat is geen puzzel, Jaap. Kijk nou! De woorden die je zoekt, staan ernaast. Loop even met me mee naar de keuken." Ans pakte dan de bestekbak uit de bestekla en gooide de bak leeg in de la.



"Zoek nu eens naar een vork."



Jaap keek in de la en pakte een vork.



"Buurman Jaap!"



Jaap kijkt omhoog. Hij ziet Samira op haar balkon staan. Ze ziet er zenuwachtig uit.



"Mijn zoons zijn naar school, dus ik heb niemand om voetbal mee te kijken. Ik durf het bijna niet te vragen, maar..."



"Prima, ik kom als mijn puzzel af is."



"Is het een moeilijke puzzel?"



"Dit is de moeilijkste puzzel ooit. Precies zo'n puzzel als deze heeft het haar van Albert Einstein grijs ­gemaakt."



"Dit is precies hetzelfde als een woordzoeker, Jaap."



Op de dag dat ze hem verliet, had ze iets in zijn puzzelboekje geschreven. Onderaan de lijst met woorden die hij moest zoeken, had ze het woord 'scheidings­advocaat' geschreven. Hij heeft drie uur naar dat woord ­gezocht. Toen het kwartje uiteindelijk viel, pakte hij de heggenschaar uit de schuur.