'Maar als God dood is, waar is Hij dan?'

Als je uitgenodigd wordt voor een reünie, moet je meteen afzeggen. Een reünie is namelijk een begrafenis zonder dode. En eigenlijk is het erger: de Uiteindelijke Grimeur heeft de dood al in onze gezichten en lijf geboetseerd.



We stonden in een kringetje om elkaar heen, kalm nippend aan de rode wijn, want op onze leeftijd zijn drie glazen het maximum.

"Weten jullie dat Frits vorige maand is overleden?" vroeg Chris.



Frits... Het is vreemd, als ik aan hem dacht, zag ik hem voor me als 16-jarige. Altijd stoned, ook tijdens de lesuren. Geen idee hoe hij er nu uitgezien zou hebben.



"Hoe weet je dat?"



"Ik zag een advertentie in Trouw."



We waren even stil, niet zozeer omdat een dikke grijze wolk van treurnis over onze hoofden trok, maar omdat Frits misschien wel 45 jaar uit onze geest was verdwenen.

Frits. Ik herinnerde me een anekdote over hem.



Hij zat weer eens volslagen stoned in de klas toen Roeper, de leraar Nederlands, opeens vroeg: "Waar ben je met je gedachten, Frits?"

"Ik probeer in gesprek met God te raken," antwoordde Frits.

"Hoezo, Frits?"

"God is toch in de hemel?"



"Dat denken sommigen," zei Roeper (die trouwens ook Frits heette, maar dit terzijde).

"Maar is God nou dood, mijnheer?" vroeg Frits.



De klas was doodstil.



"Dat zegt men," zei Roeper.