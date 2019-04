'Maak van Schiphol een treinenhub'

In februari was het weer mis was op de Hogesnelheidslijn. Door een softwarefout werd de betrouwbaarheid van de IC Direct nog beroerder dan die al was. Deskundigen wezen erop dat de route geen echte hogesnelheidslijn zou zijn, maar een mix van stukken ­bestaand spoor en hogesnelheidsspoor. Een oplossing is mogelijk, werd beweerd, maar dat zou 'slechts' enkele miljarden tot wel 10 miljard euro kunnen kosten.



Helaas wordt er weer eendimensionaal naar een probleem gekeken: de betrouwbaarheid moet omhoog. Hierdoor rennen we van het ene naar het andere probleem. Er zijn namelijk veel meer problemen op te lossen: de drukte op het spoor rond Amsterdam, het bereikbaar houden van Schiphol, het niet kunnen afhandelen van internationale treinen waar een hoger veiligheidsniveau vereist is en de capaciteit van CS.



Daarnaast zijn er maatschappelijke problemen waar men niet naar kijkt. Zo wil men minder luchtverkeer (klimaat, geluidsoverlast), wil men Schiphol wel als mainport behouden (inzetten op continentale vluchten), woningbouw in en rond Amsterdam intensiveren en het openbaar vervoer bevorderen. Voor een belangrijk deel vormt de hogesnelheidstrein (HST) hierbij de oplossing.



Snel en direct naar CS

Daarom het voorstel om de West-randspoorlijn of A5-spoorlijn aan te leggen. Een verbindingsbaan van ongeveer 22 kilometer tussen het einde van de HSL bij Hoofddorp via Schiphol naar de sporen nabij de Zaanstraat.