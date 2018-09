'Maak Nederlands de voertaal in onderwijs'

Geen wonder dat het Nederlands onder druk staat als we dagelijks in de praktijk tonen dat onze eigen taal niet belangrijk is. Ik moet altijd denken aan de woorden van Willem Frederik Hermans, die zei: "Ik ken geen één volk dat zijn eigen taal zo minacht als het Nederlandse volk."



Een nicht van mij is benoemd als assistent-hoogleraar aan de Universiteit van Reykjavik, onder voorwaarde dat zij binnen twee jaar college kan geven in het IJslands. Zo niet, dan wordt het contract niet verlengd naar vijf jaar.



De spoedcursus IJslands wordt door de universiteit betaald. Dit gebeurt in een land met ongeveer 300.000 inwoners! Wij halen buitenlandse studenten binnen en ­verwachten niet dat zij zich verdiepen in onze taal, neen: we gaan over op het Engels.



De Noorse studenten geneeskunde die in de jaren zestig van de vorige eeuw naar de Universiteit van Amsterdam kwamen omdat in hun eigen land een numerus fixus was, leerden in een mum van tijd onze taal, zij moesten wel want alle colleges werden in het Nederlands gegeven.



Laten we dat nu weer gaan doen, zo remmen we de enorme toestroom van buitenlandse studenten af, jongeren die echt bij ons willen studeren, leren dan onze taal wel.



Maar wat doen wij echter: op lagere en middelbare scholen en universiteiten wordt steeds meer Engels ingevoerd (en dan vaak ook nog gebrekkig gesproken!). In onze grondwet zou verankerd moeten worden dat het Nederlands de taal is in het onderwijs en in alle informatie van overheidsinstanties.

Hoekschop en strafschop moeten wijken voor corner en penalty