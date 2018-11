'Maak een samenhangend plan voor bereikbaarheid van de stad'

Ik luid hierbij de noodklok over de bereikbaarheid van Amsterdam. Onlangs hebben drie dienstverlenende bedrijven geweigerd om bij mij in de binnenstad reparaties uit te voeren. Loodgieters en elektriciens hebben wel wat beters te doen dan een uur rondjes te rijden om een parkeerplaats voor hun busje te vinden.



Gemeentebestuur, maak snel een samenhangend plan voor de bereikbaarheid van Amsterdam. Ga uit van bewoners, bedrijven en bezoekers. Nu hoor ik steeds 'die straat wordt eenrichtingverkeer', 'er moeten bredere fietspaden komen' of 'er worden parkeerplaatsen opgeheven'. Dit doet me denken aan het gedrag van een kip zonder kop.



Stadsbestuur, maak een lijst voor wie jullie vinden dat de (binnen)stad bereikbaar moet zijn. Ouderen? Jongeren? Studenten? Kinderen? Zieken? Invaliden? Mantelzorgers? Kinderen die hun ouders willen opzoeken? Ouders die hun kinderen willen opzoeken? Bedrijven?



Als die lijst er is, gaan jullie een samenhangend plan maken voor de inzet van vervoersmiddelen. Hoe graag we het ook zouden willen, niet iedereen kan fietsen en niet iedereen kan met het ov, zeken niet nu dit afgelopen zomer flink uitgekleed is. Groen en duurzaam? Natuurlijk. Doe maar innovatief, verzin iets elektrisch.



Amsterdam heeft recht op serieus bereikbaarheidsbeleid, dat uitgaat van mensen en niet van voertuigen.



Andrea Steinmetz, Amsterdam