'Maak de stad voorloper in de strijd tegen intolerantie'

Afgelopen maart heb ik in mijn afscheidsspeech als gemeenteraadslid van onze mooie stad Amsterdam grote ­zorgen geuit. Ik kan het namelijk niet verkroppen dat ik in de stad als de onze, dat mooie en lieve Amsterdam, moeite heb om een andere man op straat te zoenen of hand in hand met hem te ­lopen.



Ik denk er, inmiddels onbewust, steeds over na of het ­handig is, of het verstandig is. Dat kan niet, dat mag niet en dat klopt niet. En dat speelt niet ­alleen bij homoseksuelen, er is nog een hele rij groepen aan toe te voegen.



Ik riep de raad op om een conferentie te organiseren. Een internationale conference of intole­rance waarin steden wereldwijd deze intolerantie aan de kaak stellen en er actie in ondernemen.