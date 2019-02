'Maak de Keizersgracht een wandelpromenade'

Rogier Noyon Winkelier. © Bram Budel Rogier Noyon Winkelier, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Dit ­artikel schreef hij op persoonlijke titel.

Eindelijk rust en ruimte om op je gemak naar de architectuur te kijken. New York heeft de High Line; een ongehoord succes. Parijs heeft het wandelgebied langs de Seine. Waar blijft Amsterdam?



Vele toppertjes

De Keizersgracht telt vele toppertjes. Het Huis met de Hoofden, het Huis Marseille, de Groenlandse pakhuizen, de Groote Keijser, het Huis Saxenburg, Felix Meritis, Huis Van Loon ... Waar het natuurlijk om gaat, is het ensemble, de aaneenrijging van architectuur uit verschillende eeuwen.



Daar in de volle lengte langs te kunnen wandelen, dat moet een feest zijn. Waar kan dat in het centrum van Amsterdam? Overal is het te druk met mensen, te druk met verkeer, te druk met prikkels. Op deze wandelboulevard komt de oude stad echt tot zijn recht.



Waarom juist de Keizersgracht? Het is de mooiste gracht van allemaal: in de 17de eeuw aangelegd als woongracht, in de luwte van het stadsgewoel. Het is ook een gracht die wat verder weg ligt van de allergrootste drukte in de binnenstad. Singel of Herengracht liggen daar te dicht bij.



We willen immers een rustpunt creëren! Daar komt bij dat de Keizersgracht er niet goed bij ligt. Overal amsterdammertjes en lelijke betonklinkers, Ongetwijfeld staat de Keizersgracht op de nominatie om de komende tijd herbestraat of te worden geherprofileerd. Grijp die werkzaamheden aan om eens iets heel anders te doen: een promenade.