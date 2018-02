'Lucebert onderbouwde jeugdzonde met overtuigd racisme'

En wat blijkt nu? De gevierde schilder en dichter Lucebert heeft zich volgens zijn biograaf Wim Hazeu in 1943 geheel vrijwillig aangemeld bij de in die tijd in Nederland zeer gehate en gevreesde nationaalsocialistische Arbeitseinsatz. Het was een schok voor de vele bewonderaars die Lucebert heeft. Zij dachten altijd dat hij zoals veel mannen van zijn leeftijd gedwongen tewerk was gesteld in nazi-Duitsland.



Volgens veel fans van Lucebert moeten we de devote verering voor Hitler tussen 1943 en de capitulatie in 1945 afdoen als een jeugdzonde. Hij was net twintig en zijn werk is toch zo mooi! Dus laten we zijn zonde niet groter maken dan hij was. Dat zou allemaal een beetje waar zijn als we spreken over een zonde vlak voor of in het begin van de oorlog.



Was hij in het begin van de oorlog vrijwillig gegaan, dan zou je kunnen spreken van een jeugdzonde. Maar hij koos pas in 1943 voor geheel vrijwillige ­Arbeitseinsatz. Toen was het grootste deel van de Nederlandse Joden al uit het Amsterdamse straatbeeld gedeporteerd, toen was voor de gemiddelde Nederlander meer dan duidelijk wat de nazi's met hun terreur nastreefden: het wegwerken van alle ­Joden.



Hitler

Kortom, Lucebert wilde in 1943 maar al te graag zijn bijdrage ­leveren aan het streven van Hitler om Europa Judenfrei te maken. Hij koos voor steun aan Hitler op bijna hetzelfde moment dat de pleegouders van mijn broer, simpele boeren uit het Friese dorpje Oudega, zich afvroegen wat zij konden doen.