'Lieve Femke Halsema, heb jij een zoldertje voor mij vrij?'

Huldiging Ajax: de spelers zullen per bakfiets naar ­Blijburg gefietst worden, alwaar zij worden ontvangen met een glas groentesap of biologische prosecco

Tweelingmoeder

Femke Halsema is een pittige dame, die vast een heel fijne burgemeester gaat worden. Leuk, voor het eerst een vrouw en tweelingmoeder als burgemeester. Zet 'm op, Femke. Vergeet niet je humor mee te nemen, dat is ­belangrijk in Amsterdam, enne: geen kok kookt naar alle monden.



Als je aan de achterkant van het gemeentehuis uit het raam kijkt zie je mij aan het werk aan de Zwanenburgwal: vrijwilligers coördineren bij Markant. Samen zorgen voor de stad!



Marianne Hageman, Amsterdam



Kletsen

Amsterdammers, gefeliciteerd met jullie nieuwe burgermeester. Eindelijk een vrouw in de hoofdstad.



Femke, laat alle criticasters maar kletsen en ­besef dat Eberhard van der Laan (die ook geen geboren en getogen Amsterdammer was) pas echt populair werd nadat bekend werd dat hij ernstig ziek was. Veel plezier en succes allemaal.



Frans van 't Hull, Hoofddorp



Groentesap

Halsema's draaiboek voor een eventuele ­huldiging van Ajax luidt als volgt. De spelers zullen per bakfiets van de Paul Rosenmöller Arena (voorheen Johan Cruijff Arena) naar ­Blijburg gefietst worden, alwaar zij worden ontvangen met een glas groentesap of biologische prosecco. Daarna zal het antifa-koor enkele Ajaxliederen ten gehore brengen, waarna de spelers allemaal een kampioensboom zullen planten. De festiviteiten worden rond 20.00 uur beëindigd om het milieu niet langer te belasten.



Dan zal burgemeester Halsema de ­spelers persoonlijk feliciteren en meedelen dat er vanaf volgend seizoen geen parkeerplaatsen zijn in en rondom het stadion. Het veld in de Arena zal aanzienlijk kleiner worden. Dit is in het voordeel van het spel en zo kunnen wij achter het doel het gras gebruiken voor de aanleg van biologische moestuintjes. Met de KNVB is afgesproken dat elke voetbalclub in Amsterdam kosteloos 100 vluchtelingen opneemt.



Johan Lienos, Amsterdam



Lees ook: Reacties op Halsema: 'Vandaag of morgen breekt de pleuris uit'