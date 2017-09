'Lieve burgemeester, wat schreef u een droevige en lieve brief'

24 uur lief

Met liefde en ver voorbij normaal verantwoordelijkheidsgevoel heeft hij zijn stad en haar bewoners tot vrijwel het einde richting gegeven en bestuurd. Eberhard - de Amsterdammers voelen zich zo na tot hem dat ze hem tutoyeren - zegt vaarwel.



Een man voor wie ja ja is en nee nee. Een man die met een sprankel in zijn ogen de moeilijkste situaties aangaat. Een man met daadkracht en humor, rechtlijnig en een beetje stout.



Woensdag hebben duizend Amsterdammers hun dankbaarheid getoond. Voor de burgemeesterswoning hebben we geklapt, gejuicht en Aan de Amsterdamse grachten gezongen. Ondanks de trieste aanleiding voelde ik mij wonderlijk licht toen ik wegliep. Amsterdam was verenigd in liefde en iedereen was aardig voor elkaar toen we in de drukte onze fietsen pakten. We lieten elkaar voorgaan, we namen de tijd. We kunnen het dus wel.



Laten we nóg een cadeau aan Eberhard geven. Laten we ons een dag aan de regels houden. En dat zo breed mogelijk maken: van niet door rood rijden tot niet moorden. We fietsen niet op de stoep, we breken niet in, we slaan niemand in elkaar, we stoppen bij de zebra, we schreeuwen niet 'mongool', zakkenrollers steken hun handen in eigen zakken, er wordt niet gedeald, we schelden niet op toeristen, we rijden niet te hard en we gooien geen troep op straat. 24 uur lief zijn. Voor Eberhard. Het mooiste afscheid dat Amsterdam kan geven.



Yolanda Felderhof, Amsterdam