"Theodor, zou je een fragment uit je nieuwe boek willen voorlezen?"



"Ja, uiteraard... Ik lees een passage voor waarin ze beseffen dat Marjolein, zo heet mijn ene hoofdpersoon, partijvoorzitter is en Rik een Kamerlid. En dat gebeurt er dit (...)



'Ik voel dat dit echte liefde is, Marjolein... Ik kan bij jou zo fijn mezelf zijn...'



'Zoals jij sprak over asielzoekers, empathie, medemenselijkheid, het marxisme, Zwarte Piet, We Are Here, de zuilen van de islam, je haat tegen Thierry en Geert, de hypotheekrenteaftrek, het kapitalisme, zwarte mensen, Mao, en tepelklemmen, wond me op, Rik...Maar... liefde en politiek...Dit vindt Jesse nooit goed.'



'Jesse is niet echt één van ons, Marjolein. Dat weet jij en dat weet ik. Hij komt uit de politiek correcte fabriek Duyvendak Dynamiet, waar ze voorheen RaRa-explosieven maakten.'



'Zeg, dat niet, Rik... Zeg dat niet. Hij is onze leider.'



'Hij gaat niet over de liefde, Marjolein. Niet over onze liefde...'



Rik kreeg weer een wilde blik in zijn ogen. Hij kuste Marjoleins borsten met een begerigheid alsof hij de Internationale in zijn eentje tweestemmig zong.



'Maar,' hijgde Marjolein, 'ik moet die functionerings­gesprekken doen, en als ze er dan achter komen dat jij en ik...'



Rik trapte zijn sandalen uit - o nee, die waren al uit - en wilde Marjolein weer op het bed van biologisch dynamische veren duwen.



'Het kan niet, het kan niet, Rik.'



'Hoezo? Functioneert mijn Kamerlid niet goed?'