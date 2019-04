'Te vaak worden festivals geassocieerd met overlast'

Zo ook tijdens het paasweekend op festival DGTL, waar getest wordt hoe de restwarmte van biobrandstof effectief kan worden ingezet.



Of waar vorig jaar is getest hoe urine omgezet kan worden in drinkwater: een innovatie die na jaren van testen op meerdere festivals inmiddels in de humanitaire sector wordt ingezet.



­Laten we niet vergeten wat de sector aan Amsterdamse banen oplevert: met meer dan 300 festivals per jaar is sprake van een serieuze economische activiteit.



Wij roepen zowel Amsterdammers als de gemeente op om ook dit alles mee te wegen bij de discussie rond de rol van festivals in de stad, het creëren van vrije ruimte en de inzet van experimentele horeca. Laat levendigheid, talentontwikkeling, duurzaamheid en innovatie zwaarder meewegen als argument, zodat beleidsmakers en bewoners daadwerkelijk een geïnformeerde keuze maken over de toegevoegde waarde voor de stad.