'Leven in de stad hoeft niet per se duurder te worden'

There is no alternative. De stad wordt steeds duurder en dat is onontkoombaar. Dat was kort gezegd de boodschap van hoogleraar en macro-econoom Coen Teulings in een interview met Het Parool (zaterdag 14 april). Grond is schaars in Amsterdam. Hoe meer mensen in deze stad willen wonen, hoe hoger de grondprijzen.



Dat klopt in een theoretisch vacuüm waarin vraag en aanbod de enige factoren zijn die prijzen beïnvloeden. Maar er zijn in de volkshuisvesting meer factoren van invloed op de prijs. Beleid is daarvan de belangrijkste. Beleid dat er óók voor kan zorgen dat het duurder worden van de stad níet onontkoombaar is.



Dat beleid moet je dan wel willen maken. Zo zegt Teulings over parkeren: "Schaarse grond zou de auto onaantrekkelijk moeten maken (...) Hier op de Willemsparkweg zou 5000 euro per jaar meer in de buurt komen."