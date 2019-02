'Leven er alleen moslims in Amsterdam, burgemeester?'

Ruim een half jaar geleden is Femke Halsema geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. De eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam en ze is van GroenLinks. Sindsdien bekijk ik haar optredens met argusogen.



Ik ben benieuwd hoe zij zich gaat profileren. Er is veel weerstand tegen haar benoeming geweest, maar op mij komt zij over als een sterke en moedige vrouw. Hoe gaat ze het in de praktijk doen? Jan Paternotte zei dat we haar een kans als verbinder moesten geven. Is ze dat echt?



In juli spreekt ze zich fel uit als brandweer­commandant Schaap wordt bedreigd door zijn eigen mensen. Moedig, maar wel het enige dat ze kan doen. Als ze in dezelfde maand ook extra agenten op de Wallen wil, heeft ze nog steeds niet mijn aandacht.



Ook haar voorgangers hebben hiervoor gepleit. In augustus lijkt ze het even lastig te krijgen als ze Tel Aviv een voorbeeldstad noemt als het gaat om lhbti'ers. Denk stelt een serie schriftelijke vragen en meent dat het om pinkwashing gaat.



Haatimams

Het begint interessant te worden als een van haar eerste plannen gericht blijkt op islamitisch radicalisme. Haatimams moeten makkelijker geweerd worden en de toenadering tot salafistische organisaties moet stoppen. Radicale gebedshuizen moeten in het uiterste geval zelfs gesloten worden. Later wil ze een onderzoek instellen naar de veiligheid van bekeerlingen.