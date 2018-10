'Leve de privatisering; over de ruggen van de patiënten'

We wonen in een rijk land en het gaat heel goed met de economie. Dat is prachtig, zou je zeggen. Sommige ziekenhuizen moeten echter waarschijnlijk sluiten.



Zelf ben ik bij diverse specialisten in het MC Slotervaart. Ik woon er in de buurt, net als veel andere, vaak oudere mensen. Ik word er al jarenlang fantastisch geholpen, door geweldige artsen en verpleegkundigen.



Het is vreselijk voor hen als zij hun baan verliezen en het is vreselijk voor ons als ze gaan sluiten. Bij andere ziekenhuizen kom je onderaan de toch al veel te lange wachtlijsten.



Ik hoop dat er een oplossing gevonden wordt, want ook het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis maakt gebruik van het MC Slotervaart en omgekeerd. En ik denk: leve de privatisering; allemaal over de ruggen van de patiënten.



Marieke Duppen, Amsterdam



In 1970/1972 heb ik via de stuurgroep gezondheidszorg een positief advies uitgebracht om het Slotervaartziekenhuis te bouwen. Met als bijzondere opdrachten: onderzoek, voorbereid zijn op rampen, grote aandacht voor geriatrie et cetera.



Alle personeel in loondienst en geen maatschap erboven. Dat is gebeurd. Toen is het ziekenhuis geprivatiseerd. Leeggeroofd door de interims.



Dankzij het personeel en de cultuur van de medewerkers is de zorg van zeer hoge kwaliteit en de goedkoopste in Nederland.