'Lerarentekort is niet op te lossen met negativiteit'

Er zijn al té veel initiatieven gesneuveld om het onderwijs aantrekkelijker te maken

Het lerarentekort is dan ook niet op te lossen met het in stand houden van negativiteit en pessimisme.



Juist nú is er een positief geluid vanuit de ­politiek en het werkveld nodig, waardoor jonge mensen zullen gaan overwegen om te kiezen voor een lerarenopleiding. Betere reclame is er niet.



Het is betreurenswaardig dat de voorzitster van de Onderwijsraad dit niet lijkt te begrijpen en door zo'n uitspraak juist een tegenwerking in gang kan zetten.



Tot slot vraag ik me af of de uitvoering van het advies een succes wordt. Maassen van den Brink predikt dat door het kiezen van een cluster, met drie of vier verschillende vakken, het lesgeven aantrekkelijker zal worden. Ik durf dat te betwijfelen.



Iedere leraar weet dat het in de praktijk onrust oplevert als er per lesuur wordt geschakeld tussen klassen, niveaus, lokalen en dan ook nog eens tussen de vakken.



Daarnaast is er een enorme toename aan voorbereidingstijd nodig om als leraar alle vakken per week onder controle te hebben. Waar halen we de tijd vandaan om deze toenemende werkdruk te reguleren?



Wijsheid

Ook zullen de noodzakelijke en gewenste overlegmomenten per vaksectie erbij inschieten en zal de verwachte diepgang wellicht lijden onder de differentiatie van de te geven vakken. Dit leidt onherroepelijk tot het nationaal bijstellen van de niveaubewaking.



Dit schrijvende hoop ik dat ik met terugwerkende kracht het alsnog bij het verkeerde eind heb, wanneer de plannen in de toekomst doorgaan en een succes blijken te zijn.



Tot die tijd hoop ik op veel wijsheid van de ­beleidsmakers en probeer ik intussen een betrokken leraar te blijven, die hoopt dat ­iemand mij erop wijst als ik zuur of chagrijnig wordt. In het belang van de leerlingen én mijn eigen (leraren)leven.