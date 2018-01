'Leraren weten dat je in een muf lokaal niet helder bent'

In navolging van een Zweeds onderzoek gaan de Universiteit van Maastricht en schoolbestuur Movare testen of een frisse klas invloed heeft op de Cito-score (Het Parool van woensdag). Daar worden vast studenten voor ingezet, voor studiepunten. Heel duur hoeft dat dan niet te zijn en toch lijkt het weggegooid geld. De meesters en juffen weten echt allang dat je in een muf lokaal niet zo helder bent.



Op mijn lagere Montessorischool in de Kinkerbuurt - een oud gebouw, 45 kinderen in een lokaal - stonden zomer en winter de bovenlichten open. In de paar stokoude herenhuizen van de Eerste Vijf aan de Keizersgracht begon de leraar Engels elke les met: "Will you please open the window, Wim?" Mijn wiskundeleraar gooide echt alles open: "Als het hier warmer wordt dan 18 graden vallen jullie toch maar in slaap."



Nog voor de zomervakantie moeten de eerste resultaten beschikbaar zijn. Van een volgonderzoek dat vier jaar gaat duren: hoezo? Volgens de PO Raad kampt het gros van de schoolgebouwen met achterstallig onderhoud en volgens een woordvoerder 'weten we uit Zweeds onderzoek dat de leerprestaties verbeteren bij een goed binnenklimaat'.



Dan ben je toch klaar? Doe vooral gedegen onderzoek naar het klimaat in die lokalen en laat de leerprestaties erbuiten. Deugt dat klimaat niet, doe er dan als de wiedeweerga wat aan.



Henny E. van Rijn, Amsterdam