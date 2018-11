'Leraren: wees creatief en breng het verleden tot leven'

Uit al ons onderzoek met leerlingen blijkt: de sleutel is afwisseling, steeds andere, nieuwe, prikkelende invalshoeken en vragen.



Niet altijd een link naar het heden, zoals Van Straaten en Wilschut bepleiten, want dat kan gemakkelijk een kunstje worden. Als leerlingen ergens een hekel aan hebben, is het dat wel. Maar laat ze als Spartaan of Athener debatteren tegen elkaar, en ze gaan 'aan'.



Niet langer wachten

Als je als geschiedenisdocent wilt dat je leerlingen het nut inzien van geschiedenislessen, moet je geschiedenis blijven verlevendigen zoals alleen jij dat kunt, op een manier die bij jou past. Maar realiseer je daarnaast dat je leerlingen niet alleen kunt boeien met jouw eigen verhalen. Daag jezelf uit, ga experimenteren met activerende werkvormen. Er is al zoveel materiaal beschikbaar.



Van Straaten en Wilschut hebben een relevant debat aangezwengeld. Maar waarom moeten eerst de eindexamens en vervolgens de leerboeken op de schop, zoals zij bepleiten? We gaan toch niet wachten tot de eindexamens veranderen?



Het Nederlandse onderwijs geeft zoveel ruimte om binnen de bestaande exameneisen eigen keuzes te maken. En leerboeken? Laten we het voortaan over lesmateriaal hebben. Er is zoveel meer mogelijk naast - of in plaats van - dat boek om de geschiedenis tot leven te wekken.