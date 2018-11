'Leerlingen zien nut van huidige geschiedenisles niet'

Een echt vak

Toch is er veel voor te zeggen om geschiedenis niet op te vatten als memoriseertechniek, maar als een echt vak, een denkwijze die je helpt om de wereld beter te begrijpen.



Op de Hogeschool van Amsterdam hebben we een uitvoerig onderzoek gedaan - inclusief een promotietraject - naar de manier waarop geschiedenis relevanter kan worden door systematisch verbanden te leggen tussen verleden, heden en toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door historische situaties met elkaar en met het heden te vergelijken.



Een van de onderdelen was een project over vluchtelingen vroeger en nu, waarin Joodse vluchtelingen in Nederland in de zeventiende eeuw, Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (een miljoen vluchtelingen binnen een maand in een land van destijds 6 miljoen inwoners!), Cubaanse vluchtelingen in de Verenigde Staten en nog enkele andere situaties met elkaar en met het heden werden vergeleken.