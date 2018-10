'Leer wat over seks, dan beleven we meer'

#MeToo leert helaas dat veilige omgeving nog steeds noodzakelijk is

Geen vibrators met scherpe randjes en ongezonde weekmakers, en glijmiddel dat niet opdroogt als schuurpapier maar met aloë vera, ter verzorging van de vagina. De vraag is natuurlijk of deze winkel nu, dertig jaar later, nog nodig is. Of kunnen wij vrouwen (en zich zo identificerenden) inmiddels volledig onszelf zijn en is gelijkwaardige seks niet meer dan logisch?



Hanni Jagtman stelt in het interview door Daan Borrel in de PS van 18 oktober dat het doel om 'de vrouwelijke seksualiteit [te] leren kennen en zorgen dat vrouwen zichzelf serieus ­nemen' in elk geval meer in zicht is. Ze ziet dat een groeiend aantal vrouwen meer zelfvertrouwen krijgt en zich seksueel openstelt. Maar, zo zegt ze ook, er valt nog heel veel te leren over alleen al de vagina en clitoris.



Door vrouwen én mannen, wil ik daar graag aan toevoegen. Want hoewel Jagtman positief is over de ontwikkeling die vrouwen door­maken, leert naar mijn mening #MeToo ons ­helaas dat een veilige omgeving voor het be­leven van de vrouwelijke seksualiteit nog steeds noodzakelijk is.



Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin de aanname bestaat dat elke westerse vrouw sterk, zelfverzekerd en seksueel bevrijd is - en dus gezegend met mad aftrek-­skills. Als vrouw je seksualiteit onderzoeken en daarover leren is daarmee al snel óf gevaarlijk óf afwijkend.



Verpreutsing

Ontwikkelingen in Amsterdam als een toe­nemend gevoel van onveiligheid vanuit de lhbti-gemeenschap, catcalling en de enorme hoeveelheid lol trappende toeristen, waardoor bijvoorbeeld fetisj- en leerwinkel Mister B van de Warmoesstraat is verhuisd, en de verpreutsing van de maatschappij in het algemeen, ­maken alleen maar duidelijker dat seksuele gelijk­heid nog ver weg is.