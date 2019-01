'Laten we twijfelen! Laten we rustig aan doen!'

Ook Daan, Eline, Thijs, Anne en Steven kregen burn-outklachten

We moeten overal goed in zijn, we moeten werken, we moeten studeren, we moeten sporten, we moeten gezond eten, we moeten vrijwilligerswerk doen.



We moeten het milieu beschermen, we moeten reizen en de wereld zien, we moeten in een veel te duur huis wonen (liefst wel in de stad).



We moeten carrière maken, we moeten een relatie hebben, we moeten boodschappen doen, we moeten onze vrienden onderhouden, we moeten het weekend rust nemen maar ook leuke dingen doen, we moeten elkaar liken op Facebook en Instagram en natuurlijk ook een hobby hebben.



Maar lieve mensen. Laten we er alsjeblieft samen mee stoppen! Laten we alsjeblieft niet perfect zijn! Laten we alsjeblieft nog geen kinderen nemen en niet trouwen en geen huis kopen! ­Laten we alsjeblieft van baan wisselen, of van studie!



Laten we twijfelen! Laten we alsjeblieft rustig aan doen! Want zeg nou zelf... van wie moet je de lat zo hoog leggen? Van wie moet je dat allemaal?



Merel Dirkse, Amsterdam