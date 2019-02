'Laten we stoppen met het bashen van expats'

De stelling van Mark Verhoeven dat expats voor maatschappelijke en culturele verschraling zorgen, is ongefundeerd en beledigend (Het Hoogste Woord, zaterdag). Ik ben als Nederlander getrouwd met een Canadese en wij wonen sinds 2017 weer in Amsterdam.



Wat mij betreft is de stad veel opener en diverser dan toen wij in 2012 uit Nederland vertrokken. En dat terwijl nog steeds minder dan 10 procent van de Amsterdamse bevolking expat is.



De stelling dat we expats 'ruim baan' geven is nogal wereldvreemd en ontbreekt aan enige historische notie. Amsterdam is gebouwd op ­onze (ongevraagde) aanwezigheid en inmenging rond de wereld. Daarnaast trekken wij er als internationale handelaren en toeristen nog steeds wereldwijd op uit.



In Berlijn wonen er ongeveer 10.000 Nederlanders, terwijl we in de zomermaanden met 1,8 miljoen vakanties Frankrijk overnemen, met alle gevolgen voor de lokale gemeenschappen aldaar. 'You can't have your cake and eat it.' We leven en werken in een globale economie, en dat brengt voordelen en nadelen met zich mee.



Expats komen naar Nederland vanwege vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Amsterdam is inmiddels de derde techstad van Europa, iets wat zonder expats niet mogelijk is. Expats betalen hier belasting en dragen bij aan onze stad. En een deel zal uiteindelijk integreren in de Nederlandse samenleving.



Laten we alsjeblieft stoppen met het 'bashen' van expats, maar ze met open armen verwelkomen in onze mooie stad en de dialoog met ze aangaan.



Vincent Kneefel, Amsterdam