Heel terecht heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren zware kritiek te verduren gekregen voor het niet handhaven en overlast gedogen. Er is veel te laat ingespeeld op de toegenomen drukte in de stad.



Regeren is vooruitzien, maar ons stadsbestuur lag te slapen en droomde van een grote internationale stad, prestigeprojecten en een carrière in Den Haag. De klachten van bewoners werden niet serieus genomen en onfatsoenlijk en niet integer afgehandeld.



Nu zijn veranderingen aangekondigd die moeten zorgen voor een omslag. Voor veranderen is flexibiliteit nodig en daarnaast veel kracht om uit een negatieve spiraal te komen.



Je moet ontwikkelingen weer als positief kunnen en willen ervaren. Dat is heel lastig als het vertrouwen geschaad is, zoals bij de Amsterdammers door het stadsbestuur.



Laten we met zijn allen uit die mopperstand proberen te komen en de ontwikkelingen een kans geven. ­Laten we met zijn allen het stadsbestuur een kans geven, het overstelpen met goede verbetervoorstellen.



Laten we bewijzen dat het kan. Want dat is zó Amsterdams!



Ton Jacobs, Amsterdam