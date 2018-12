'Lasten en lusten van toerisme moeten eerlijker verdeeld'

Het valt mij op dat sinds een jaar het debat over de drukte in sommige delen van de stad buitengewoon onsympathieke vormen aanneemt. Vooral bezoekers van onze mooie stad moeten het ontgelden. Toerist is tegenwoordig een scheldwoord.



Ik merk ook dat het op sommige plekken in de stad drukker is dan ooit. Rond de Dam, de Wallen is het druk, vooral door toeristen. Ik fiets nog steeds door de Paleis- en de Damstraat, maar wel vaker met de hand aan de bel. En ik zie ook dat de Oudezijdskolk en Damrak vooral eetgelegenheden herbergen die samen te vatten zijn als vet, zout en snel.



Eenheidsworst en schreeuwende puien. Blijkbaar slagen we er niet in op die plekken wat meer creativiteit en kwaliteit aan de ondernemers te ontlokken. We zijn overigens niet de enige stad die dat niet lukt. Daar ligt dus zeker een uitdaging.



In sommige buurten overnachten zo veel toeristen dat de buurt erdoor verandert, vooral in levensstijl: uitgaan, lawaai en anonimiteit. Dat is natuurlijk hinderlijk en ik hoop echt dat het stadsbestuur erin slaagt woningen weer bewoonbaar in plaats van hotelbaar te maken.



Wat mij verbaast is de agressieve toon in dit debat, specifiek gericht op een bepaalde groep mensen: bezoekers van de stad. Toeristen zijn kakkerlakken, we moeten ze te vuur en te zwaard bestrijden, wordt gezegd. Terwijl we allemaal elders ook soms toerist zijn.