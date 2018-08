'Last van toerisme? Wees een voorbeeld, blijf thuis'

Ik volg beroepshalve en als inwoner van Amsterdam al een tijdje intensief en geïnteresseerd de discussie rond de toerist en het zogenoemde overtoerisme. En verbaas me. Over ons totale gebrek aan zelfreflectie. Iedereen kijkt naar een ander voor de oplossing. Maar de oplossing, dat zijn we zelf.



Terwijl ik dit schijf bent u waarschijnlijk zelf toerist. Vlak nadat uw kinderen zijn teruggekeerd van hun examenfeestjes van respectievelijk Albufeira, Mallorca of Terschelling (en wat voor toerist zijn die daar geweest, denkt u?), bent u snel weer vertrokken.



Naar Frankrijk, Spanje, Italië, Indonesië of Amerika, om zelf actief bij te dragen aan de druktebeleving van inwoners en bezoekers daar. En daar bezoekt u plekken waarvan met een beetje kennis van zaken bekend is dat deze lijden onder (over)toerisme. Niet in uw achtertuin, dus kennelijk niet uw probleem.



U bent erheen gevlogen, want lekker goedkoop en snel, maar milieuvervuilend. U vindt dat u het verdiend heeft. Het was thuis al zo druk. U vliegt al weken van hot naar her, uw kinderen reizen wat af in hun tussenjaren om zichzelf te ontdekken en allemaal haalt u het maximale uit het leven. Want dat is waar we voor bestaan, toch?



Zo veel te beleven

Ja, u heeft hard gewerkt en zit er warmpjes bij dankzij de aantrekkende economie. Natuurlijk moet u echt even uitrusten van het combineren van werk/studie met de vele tripjes, etentjes en gezellige activiteiten.