'Laatste seizoen Pierre Audi is hautaine klap in het gezicht'

Pierre Audi, intendant van De ­Nationale Opera (DNO), heeft bij herhaling verklaard dat Nederland geen operatraditie heeft.



Hij kon niet verder naast de waarheid zitten. In Amsterdam bestond eens, ooit, een sterke operatraditie.



Opera was een volkskunst en beleefde als zodanig hoogtijdagen in het Amsterdamse Carré, voor de Tweede Wereldoorlog, en later in de Stadsschouwburg.



Met de komst van Het Muziektheater in 1986 heeft men verzuimd gebruik te maken van deze operatraditie die voor het oprapen lag, maar heeft men erop ingezet DNO 'internationaal op de kaart te zetten', lees: zich in te kopen in de internationale jetset.



Dit trok een heel ander publiek, het zogenaamde 'moderne theaterpubliek', dat net als Pierre Audi bij zijn aanstelling van toeten noch blazen wist als het om opera ging, en slaafs alle regisseurshumbug voor zoete koek slikte om toch maar vooral over te komen als modern, grensverleggend, verrassend, confronterend en wat de treurige regisseursdieven nog meer als omschrijving gebruiken.



Het oude, trouwe publiek keerde zich teleurgesteld van de Nederlandse opera af. Zij hadden nog nooit van een 'concept' gehoord en wat ze ervan gezien hadden, deed hen absoluut niet naar meer verlangen.



Alweer Wagner en Mozart

Zouden er veel operahuizen zijn die een seizoen lang geen enkele Verdi, Donizetti of Bellini programmeren?