'Laat zien hoe onmisbaar de lagere klasse is'

Het ligt gevoelig als ministers op zichzelf zijn aangewezen

Totdat ik hem even later zag zitten, steun zoekend tegen het vak dat hij vulde, een toonbeeld van uitputting.



Dzjeezus! Wie was het ook alweer in Den Haag die vond dat deze jongen best wel minder dan het minimumloon zou mogen verdienen? Is dat beschamend of niet.



Drie vakantiedagen

Het wachten is op een massale gelehesjesdemonstratie in Nederland, op vreedzame manier een hele dag niet werken, alle bedrijfstakken duidelijk maken wat er mis is. Niks geleerd, dames en heren? Dan massaal drie vakantiedagen opnemen, volkomen legaal.



Supermarkten gesloten? Met drie dagen burenhulp komen we er wel door. Maar als de chauffeur niet op komt dagen en de koffietent dicht is en de bar? Om kort te gaan als minister, Kamerlid en senator op zichzelf zijn aangewezen, dan ligt dat gevoelig. Er is niemand die kan helpen, immers, iedereen staakt.



Tenzij de regeerders geen bezwaar hebben tegen het losbreken van de hel, kunnen er zaken ten behoeve van de 'gewone' man ten goede veranderen. Tachtig procent van de bevolking hoeft zich niet alles aan te laten ­leunen. Ze moeten zich er alleen maar van bewust worden.



Truus Luyken Schilte, ­Amsterdam