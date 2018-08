'Laat Roeterseiland ook groene plekken houden'

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft dit voorjaar besloten een groenvoorziening op de Roeters­eilandcampus te gaan bebouwen. Die groenvoorziening is pas in 2017 aangelegd.



De open plek, achter Crea, werd ingericht als een glooiend grasveld voor recreatief verblijf. Op mooie dagen zitten er wel eens studenten in het gras. Het boomloze 'postzegelparkje' staat inmiddels in de buurt bekend als 'Petit Versailles'. Dat heeft geen specifieke betekenis, we vonden het gewoon een leuke naam. De UvA noemt het plot V.



Ook voor de direct omwonenden is het een fijne plek. De mensen die aan de Sarphatistraat wonen, zien aan de voorkant van hun huis 17.500 fietsers per etmaal passeren en drie tramlijnen met bijna veertig trams per uur voorbij denderen. Het parkje ligt aan de achterkant van hun huis en biedt tegenwicht tegen de stadse drukte aan de voorkant.



Het UvA-bestuur ziet Petit Versailles echter slechts als 'tijdelijk braakliggend bouwterrein'. Men wil er een 15 meter hoog gebouw van 30 bij 50 meter neerzetten voor een nieuwe collegezaal voor 1000 studenten.