'Laat ons de spanning van het ongemak vieren'

Als we westerse verhalen in hun historische context moeten lezen, dan ook de verhalen uit het Oosten

Doen we dat niet, dan impliceren we daarmee dat onze cultuur pertinent beter is dan andere culturen. Weliswaar propageren sommigen dat expliciet, zoals Thierry Baudet met zijn Wet bescherming Nederlandse waarden', maar dat is een oneerlijke en ongefundeerde claim zolang we een dubbele standaard hanteren.



Vooringenomenheid

Ook in hoe onze cultuur, folklore en verhalen zich tot die van een ander volk verhouden, zit geïnstitutionaliseerde vooringenomenheid. Van nature koestert de mens die vooringenomenheid, als psychologisch mechanisme om de eigen groep van andere groepen te scheiden en zo de eigen veiligheid te waarborgen.



Dat die vooringenomenheid al aanwezig is, betekent echter niet dat de mens alleen op die basis hoort te handelen. We kunnen die voor­ingenomenheid ook beoordelen en iets anders doen. Wij zijn immers geëvolueerd tot rationele wezens.



Het zal ongemakkelijk aanvoelen, maar een cultureel pluralistische samenleving is geen utopie: soms is ongemak noodzakelijk. In ongemak komt immers spanning los en energie vrij.



Houdt u dit eens in uw achterhoofd, de eerstvolgende keer dat u naar de Stopera of Stadsschouwburg trekt: ik denk dat het uw ervaring alleen maar zal verrijken.