'Laat kunst vaker onze stad op scherp zetten'

Daarom lanceren wij met We Are Public op 3 augustus Free Art Now. Een project waarbij we het werk van zes kunstenaars bevrijden uit hun museale omgeving en tonen op 2500 posters en 12 reclamezuilen door heel Amsterdam. Dit doen we samen met Centercom, de grootste posterverspreider van Amsterdam.



De hele stad hangt dan vol met werk van Jan Hoek, Melanie Bonajo, Tom Callemin, Ruth van Beek, Céline Manz en Daniëlle van Ark. Drie weken lang. Op straat, op de plek waar anders de zoveelste jeansreclame had gehangen. We doen dat gewoon, omdat we vinden dat deze kunstenaars fantastisch werk maken dat gezien moet worden.



Beeld zonder bijbedoeling

Lieve Femke, beste burgemeester. Wij hebben nu een beginnetje gemaakt, maar zou Free Art Now niet een voorbeeld kunnen zijn voor een internationale week Free Art Now? Waarbij we de hele stad een week lang omtoveren tot kunstplek? Gratis, reclamevrij, vol met beeld zonder bijbedoeling.



Dan tonen we niet alleen fantastische kunst aan zoveel mogelijk mensen, maar dagen we - net als de kunstenaars zelf - samen de status quo uit. Dan veranderen we de beleving van de stad en zetten we Amsterdam op scherp.



Op die manier nemen we even pauze van de economie om ons massaal te laven aan beeldende kunst in een progressieve stad die het aandurft om een statement te maken.