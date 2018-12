'Laat kinderen die door armoede buitenspel staan echt meedoen'

De Tweede Kamer besprak deze maand een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen om de hoeveelheid verplicht bewegingsonderwijs voor kinderen te verhogen. Een plan dat, terecht, niet overal even goed is ontvangen. Hoewel het natuurlijk belangrijk is om kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen, en wij initiatieven toejuichen om kinderen meer te laten bewegen, is het sterk de vraag of we hiermee de problemen oplossen.



Extra regels in het onderwijs verhogen de hoeveelheid beweging van kinderen amper. ­Beter zorgen we ervoor dat sport voor alle kinderen toegankelijk is. Vooral buiten schooltijd, in de samenleving. Juist de bestaande ontoegankelijkheid zorgt er voor dat kinderen nog te vaak letterlijk aan de zijlijn staan.



Hoewel Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, groeien toch ruim 378.000 kinderen op in armoede. Dat is maar liefst één op de negen kinderen. Voor hen is sport vaak onbetaalbaar en daardoor onbereikbaar.



Hierdoor missen ze kans op kans om zichzelf fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen nadelig voor de ontwikkeling en toekomst van deze kinderen, maar ook voor gezinnen en uiteindelijk voor de hele samenleving. Dat kan beter.