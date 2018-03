'Laat die Noorderlingen lekker wijken voor de rijken'

Te koop: karakteristieke 'arbeiderswoning'. Vraagprijs: 500.000 euro. Omdat ik al die nieuwbouwplannen in Noord ­helemaal zat ben, heb ik besloten te verhuizen naar een hutje op de hei. Vanaf nu staat mijn huis dus te koop.



Het betreft een woning uit 1923 in Tuindorp Oostzaan, gebouwd voor de toenmalige ­arbeiders van de scheepswerven in Noord.



Het huis is twintig jaar geleden aan de slopershamer ontsnapt. Woningcorporatie Ymere wilde eigenlijk honderden huizen met de grond gelijk maken en er nieuwe, duurdere woningen neerzetten. Het is omdat de buurt in verzet kwam, anders was dit snode plan uitgevoerd.



In plaats van sloop werden de huizen totaal gerenoveerd, werden het haast nieuwe woningen. Wel met een dubbele huurprijs. Of je kon het voor 170.000 gulden kopen. Dat heb ik dus gedaan.



Het is een zonnig hoekhuisje, met aan drie kanten een weelderige tuin. Zoals het er nu uit ziet over tien jaar misschien wel een van de laatste stukjes groen die Noord dan nog kent. In de tuin woont een egel, vogels bouwen jaarlijks hun nest in de hoge naaldboom naast mijn huis en koolmezen komen dagelijks langs om er voedsel te zoeken.