'Laat de Zeedijk niet verwarmoesstratiseren'

In Het Parool van zaterdag kondigt Eddy Appels zijn verhuizing aan, na 33 jaar op de Zeedijk te hebben ­gewoond. De grens van drukte en lawaai is voor hem ­bereikt, schrijft hij in zijn ­schokkende opiniestuk.



Appels heeft zich ingezet voor de leefbaarheid van de Zeedijk bij ­SamenZeedijk en later ook bij Wij-­Amsterdam. Hij weet dus wat er leeft. Toch maakt hij naar mijn ­mening een verkeerde analyse van het probleem.



Appels wijt de problemen aan de drukte en aan het toerisme. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in, maar het grootste probleem is het stadsbestuur van Amsterdam en de politieke partijen. Die weigeren in te grijpen en in de buurt aanpassingen te doen waardoor de overlast daalt. Sterker nog: er worden zelfs besluiten genomen die de overlast doen stijgen!



Voor spectaculaire resultaten hoeft het toerisme zelfs niet af te nemen. Het stadsbestuur luistert naar bewoners en bewonersorganisaties, maar doet niets met die informatie. Ze ­buigen wel als de ondernemers ­wensen hebben. Elke straat heeft een lobbyclub voor ondernemers, gesteund en zelfs gefaciliteerd door de gemeente. Bewoners staan ver op achterstand.



Eenvoudige maatregelen

In de periode dat Eddy en ik samen in het bestuur zaten, is zeker een aantal zaken bereikt.



De contacten op de Zeedijk zijn verbeterd, maar uiteindelijk is SamenZeedijk bezweken aan frustraties door de slechte samenwerking met de gemeente Amsterdam en intimidaties door personen met grote financiële belangen op de Zeedijk. De gemeente had mooie praatjes, maar geen daadjes.